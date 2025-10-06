16:15¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢KPMG¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ 17:00¥ìー¥óECB¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢ECB¶âÍ»À¯ºö²ñµÄ½ÐÀÊ 21:15¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢KPMG¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ 7Æü2:00¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ 3:30¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢À¤³¦Åê»ñ¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ 6:00¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë NZ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊN