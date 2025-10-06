U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï5Æü¡¢EÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬3°Ì¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´ÖÆ±Æü¡¢¤³¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëFÁÈ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£2°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1»î¹ç¤Ç3°Ì¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¼ó°Ì¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£3¤«¹ñ¤¬¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤È