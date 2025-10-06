ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÀÐ°æ°ìµ×¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï17¤À¤Ã¤¿photo by Getty ImagesMLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï¢ºÜ11¡§ÀÐ°æ°ìµ×ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤­¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂ­À×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè11²ó¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯