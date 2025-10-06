3人組ロックバンド「The Songbards」が3日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新し、急きょ解散したことを発表した。 【写真】自分の「非」を告白したメンバーの上野皓平 公式アカウントに「The Songbards解散のお知らせ」と題した文書を公開。「突然のご報告となり大変心苦しいのですが、このたび、年末年始に予定していたライブを含む全ての活動を中止し、本日をもってバンドとしての活動を終了、解散する