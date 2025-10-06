オーディション番組「アメリカン・ダンスアイドル」の優勝者ジョシュア・アレンさんが、電車に轢かれて死去した。36歳だった。2008年に放送された同番組のシーズン4で優勝したジョシュさんが先月30日、他界したことを遺族が発表した。 【写真】在りし日のジョシュア・アレンさん 遺族はTMZへのコメントで「プライバシーと祈り」を求めているが、死因については明かしておらず、「ピープル」がジョシ