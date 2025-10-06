¡Ö´Ú¹ñÎÎÅÚ¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Î°Ò³ÅÅª¤ÊÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤ÏÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï10·î5Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¸ø¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ÎÆ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÁ°Æü¡¢Ê¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿