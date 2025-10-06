¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢±¿¹ÔÃæ¤ÎÂßÀÚ¥Ð¥¹¤ÎË¡Îá½å¼é¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯ÅÙ¤âÊ¤ÌÌÅº¾èÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£10·î¤«¤é2026Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä´ºº°ÑÂ÷¼Ô¤¬°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÌµÄÌ¹ð¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂßÀÚ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¶è°è³°±¿Á÷¤ÎÍ­Ìµ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁõÃå¤Î°ÆÆâ¤äÁõÃå¤Î¾õ¶·¡¢¸òÂØ±¿Å¾¼Ô¤ÎÇÛÃÖ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎË¡Îá½å¼é¾õ¶·¤òÌµÄÌ¹ð¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¡¢´Æºº´±¤¬±Ä¶È½ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëÎ×Å¹´Æºº¤ä¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¹È¯Ãå¾ì¤Ç³¹Æ¬´Æ