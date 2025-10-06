J1¥ê¡¼¥°Âè£³£³Àá ¼¯Åç £°(£°¡Ý£°)£° GÂçºå15:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô32,407¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢PK¥·¡¼¥ó¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£