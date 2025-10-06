º´¡¹ÌÚ¤Ï20µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£Å¨ÃÏ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿²÷Åê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î¡È¶þ¿«¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï9²ó¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç