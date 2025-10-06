²ð¸î¶È³¦¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤È¤â¤ËÉÔÅ¬ÀÚ±¿±Ä¤â¡Ä²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î1Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Í­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Îµ¬À©¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Í­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ç³«Àß¤Ç¤­¤ë¤¿¤á»²Æþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¤¡£Ï·¿ÍÊ¡»ã¤ÎÃÎ¼±¤¬Äã¤¤±¿±ÄÃÄÂÎ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¡¢¿ÈÂÎ¹´Â«¡¢Æþµï¼Ô¤Îºâ»º¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Û¤«¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±¿±Ä¤ÎÊóÆ»¤âÌÜÎ©¤Ä