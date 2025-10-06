²èÁü¿ÇÃÇ¤äÁÏÌô¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¤ËAIµ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢º£¸å¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¡¢¿ÇÎÅ¤ä²ð¸î¡¢´Ç¼è¤ê¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤âAI¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£10Ç¯¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÂ±¡¤ä°åÎÅ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÌ¾°å¡×¡á¡ÖÃÎ¼±¤¬Ë­ÉÙ¤ÊÌ¾¿Í·Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¡ØAI¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤ëÆü2035Ç¯¤Î¡Ö°åÎÅ¤È²ð¸î¡×¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ °å»Õ¤ÈAI¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤ÏµÕÅ¾¤¹¤ë ¤â¤·¡¢¸í¿Ç¤Î¤Ê¤¤°åÎÅ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢