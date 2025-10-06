ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥à¡¼¥óÁª¼ê¤¬2025Ç¯9·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤ª¼÷»Ê¡¢¤ªÃã¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥à¡¼¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖArigato Tokyo¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤äÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢ÃåÊª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à