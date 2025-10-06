本日10月6日（月）の『10万円でできるかな』3時間SPでは、山本耕史、宮粼あおい、声優・宮野真守、Snow Man・深澤辰哉、そして石原良純をスタジオゲストに迎え、大好評企画「クイズ ハウマッチマン」が放送される。今回のテーマは「秋に行きたい！外国人が感動した日本の駅ランキング」。1262人もの外国人に「行ってよかった」、もしくは「行ってみたい」駅を日本全国から選んでもらい、そのベスト30を発表する。全国津々浦