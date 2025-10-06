2025Ç¯¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡Ê½½¸ÞÌë¡Ë¤Ï¡¢º£Ìë¡¢10·î6Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£·î¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤Î¤Ê¤ê¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úº£Ìë¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡Û·î¤ÎÀÐ¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡ÖÃÏµå¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡©ÃÏµå¤È¾×ÆÍÅ·ÂÎ¤ÎÇËÊÒ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊÒ³ä¤ì¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö·»Äï¡×¡Ú2025Ç¯10·î6Æü¡Û ·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·Ê¸¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÍÛ³Ø±àÂç³ØÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ー´Õ¾Þ