¼·¸Þ»°¤ÎÃåÊª»Ñ¡¢ÃË¤Î»Ò¤â½÷¤Î»Ò¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ãå¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤ÃåÊª¤Ç¤ÎÀ²¤ì»Ñ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡© º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ ¼·¸Þ»°¤Î¤ª½Ë¤¤ Ì¼¤¬7ºÐ¤Î¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÎÏÂºÛ¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÁÊì¤«¤é¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¼·¸Þ»°¤Î¤ª»²¤êÅöÆü¡£µÁÊì¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦ÃåÉÕ¤±¤Ë°­Àï¶ìÆ®¤·