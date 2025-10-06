Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯½©¤ËÅê¼ê¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2Ç¯½©¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï³°Ìî¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¿ù±º·×»Ê¡Ê¤±¤¤¤·¡Ë´ÆÆÄ¤ËËèÇ¯¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦1Ç¯´èÄ¥¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é4Ç¯´ÖÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ1Éô6¡¢2Éô4¡¢3Éô4¤Î14¹»¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡£ËÍ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿1974Ç¯¡Ê¾¼49¡Ë¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¡¢1Éô¤«¤éÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï°ì