Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤¬º£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1ÏÃ¤ÇÂô¸ý¤ä²£»³Íµ¤é¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÉÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥·¥ê¡¼¥º»ÏÆ°¡ª¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿ËÜºî¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥·¡¼¥º¥ó1¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥±¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ò