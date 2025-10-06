Æ°²è¡Ø¥¤¥±¥¤¥±À°ÂÎ»Õ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¤ä¶Ú¥È¥ìÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡Öº£¤ÎÃù¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23ºÐ¡¢À°ÂÎ»Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö300Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·ø¼Â¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£ ÉáÃÊ¤Ï´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤À¤È¤¤¤¦À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡×¤ÈÁÇ´é