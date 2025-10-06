Í¿¤¨¤¹¤­゙¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£ ¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤Õ゚¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¡É¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£À¤´Ö¤Ç¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤¬¶«¤Ð¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¶¦Æ¯¤­¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢½÷À­¤Ë°µ¤·³Ý¤«¤ëÉéÃ´¤Ï¡¢¤à¤·¤íÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ï»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¤ä¤¤¤Ä¤â¤è¤êÃúÇ«¤Ê¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤òÌþ¤·¤Æ