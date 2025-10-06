¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡×¤«¤é¡¢¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥­¤ÎÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ìー¥º¡×¤«¤é¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ä¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÀèÃå¤Ç¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡¦¥¢¥½ー¥È¤ÎÆÃÅµ¤â♡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°Ï¤àÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ ¿ôÎÌ