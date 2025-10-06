²¤½£C¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¥­¥¢¤Ï¡¢¿··¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ØK4¡Ù¤Î²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥·¡¼¥É¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢±Ñ¹ñ²Á³Ê¤Ï2Ëü5995¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó515Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¢À¤³¦Å¸³«¤Ø¡Ú¥­¥¢K4¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´22Ëç¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤ä¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¤Ø¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤­1.0L¤ª¤è¤Ó1.6L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ