¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¡¢´õË¾¤Ï¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤ä¤äÄãÄ´¤Ê¤Î¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢CF¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¨¥À¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Î