¢¡Âè£¶£°²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£²¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ãÄ½Å¡ËÅÁÅý¤Î£Ç£²¤¬£µÆü¡¢ÅìÀ¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£¶£°²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Å¾Þ½é£Ö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î£·ºÐÇÏ¤¬¡¢ÃÙºé¤­¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Æâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÉÍÃæ¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Á