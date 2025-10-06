½÷Í¥Í­Â¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­Â¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ìó10¥­¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Í­Â¼¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤­¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£