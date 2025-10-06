²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè38²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºÊ¡¦¤­¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÃÏ¹ö³¨¿Þ¡×¡Ö²ÎËû¤Ë»îÎýÍ¿¤¨¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤­¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ÎÈá·à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì