5Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÍ­ÅÄ¤Î¸©Æ»¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÄãÂ®¤Çº¸±¦¤Ë¤Õ¤é¤Ä¤­¤Ê¤¬¤éÁö¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¼ò¤Î½­¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£