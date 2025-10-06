·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÚÃÄÂÎ¡Û¡Ê2¡ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¡Ê3¡ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔB¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢A¡Ê5¡Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹¾Æ£»ÀÁÇB¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹A