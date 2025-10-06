Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿Âè5½µÂè1Æü¤Î2»î¹ç¤ÈÂè5½µÂè2Æü¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶å¶¦Âç¤ÏÊ¡¶µÂç¤ò8¡Ý1¤Î¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤ê6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£2°Ì¤Î¶å»ºÂç¤ÏÊ¡¹©Âç¤ò4¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÂç¤Ï¶å¹©Âç¤ò4¡Ý2¤Ç²¼¤·7¾¡3ÇÔ¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·3°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£¶å¹©Âç¤Ï10ÇÔ¤Ç6°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£6Æü¤ÏÆ±µå¾ì¤ÇÊ¡¶µÂç¡Ý¶å¶¦Âç¡¢Ê¡¹©Âç¡Ý¶å»ºÂç¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô