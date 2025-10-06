ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÁ°ÄÅ¹¾Ä®¤ÎÁ°ÄÅ¹¾Ãæ¤Ç¡¢9¿Í¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ¤¬ÃÏ¶è¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö±ºÏÂÂÀ¸Ý¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±»Ô»°ËÜ¾¾¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢ÆüÅÄ¤Ç17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂè66²ó¸©²»³Ú¶µ°é¸¦µæ²ñÆüÅÄ¶ê¼îÂç²ñ¡×¤Î¸¦µæ±éÁÕ¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤Î¼ø¶È¤Î¤Û¤«¡¢À¸ÅÌ³èÆ°¤äÃëµÙ¤ß¤âÍøÍÑ¤·Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£±ºÏÂÂÀ¸Ý¤ÏÌó30Ç¯Á°¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Á°ÄÅ¹¾Ä®Æâ³°¤Îº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¡¢ºÅ¤·¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤Ï