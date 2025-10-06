©ABCテレビ 「探偵！ナイトスクープ」の10月は、2週にわたって2人の新人探偵が加入。前週のエースに続き、10月10日放送回には、史上初のＭ-1グランプリ2連覇を果たした令和ロマンの松井ケムリが登場した。大歓声＆拍手に迎えられサプライズ登場となったケムリは、探偵に選ばれた際の感想を「Ｍ-1を2連覇した時より嬉しかったです。メチャクチャ嬉しかったです。ほんとに嬉しかったです」と力強く言い放った。