½ªÀïÄ¾¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¡¢ÆüËÜ¡£Æó¤Ä¤ÎÁÄ¹ñ¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤¬º£¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Î80Ç¯¡ÖÆó¤Ä¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë´¶¼Õ¤ò¡×Àï¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë...¡ÖÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¡×¤È¤Ï9·î10Æü¡£Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Î¶õ¹Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ­¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ç¤¹¡£±§ÅÔµÜ¹§ÎÉ¤µ¤ó¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦