¡ÖËèÆü²¦´§¡¦£Ç£²¡×¡Ê£µÆü¡¢Åìµþ¡ËÉü³è¤Î¤Î¤í¤·¤À¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£Æ¨¤²Ç´¤ê¤ò¿Þ¤ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤ò¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬³°¤«¤éÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿­¤Ó¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤µ¤é¤Ë¥°¥Ã¤È¤â¤¦¤Ò¤È¿­¤Ó¡£È¾ÇÏ¿ÈÈ´¤­µî¤ê¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ÄÅÂ¼¤ÏÎÏ¶¯¤¯±¦·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥¨¥×¥½¥à£Ã¡Ý¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤òÏ¢¾¡¤·¡¢£Ç£±ÀïÀþ¤ËÎ×¤à¤âÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç£¸Ãå¡£´¬¤­ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿º£Ç¯¤â£Á£Ê£Ã£Ã£±£²Ãå¡¢¤·¤é¤µ¤®£Ó£·Ãå¤È¡¢¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¶¥ÇÏ