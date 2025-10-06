µÜÆâÄ£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬4Æü¤Ë¡¢µþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ïº°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿å¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢Æ°Êª±à¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤¨¤µ