¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè£³ÀïÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º£Ç£Ã¡á£¶£¶£±£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°£±°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê¤·¤å¤ê¡¢ÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£¸°Ì¤Ç½Ð¤Æ£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£±£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾Þ¶â£±£¶£µ£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£Í¥¾¡¤Ë¤Ï£²ÂÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï£±£°£°ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤¿¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò