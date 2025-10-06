2025Ç¯10·î5Æü¡¢ËÌ³¤Æ»º½Àî»ÔËÌµÈÌîÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥¯¥Þ3Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢º½Àî»ÔÃæ¿´ÉôÊýÌÌ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤éÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î»Ò¥°¥Þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬µÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤ÎÊÌ¤Î»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤È¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤â¼Ö¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹