5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶»Â¤ê¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡É¤òÅê¹Æ¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Îµ¤Ç÷¤¬Þú¤ß½Ð¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«