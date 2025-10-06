Çä½Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿2·ï¤Îºá¤Çº£Ç¯7·î¤ËÍ­ºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÆ²»³Ú³¦¤ÎÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥ºÈï¹ð¡Ê55¡Ë¤¬3Æü¡¢¶Ø¸Ç4Ç¯2¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯9·î¤«¤é¹´ÃÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ûÎ±´ü´Ö¤¬·º´ü¤Ë»»Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡¤Ï¶Øîþ11Ç¯Í¾¤ê¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¡Äî¤ÇÎÌ·º¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤ËÆ±Èï¹ð¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¿¼¤¯¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×