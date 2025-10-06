09Ç¯¤ËµÞ»à¤·¤¿ÊÆ²Î¼ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î°¦Ì¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£ÉÔÃçÀâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤­¤¿½ÇÊì¤Ç²Î¼ê¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê59¡Ë¤È¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Î26Ç¯½Õ²Æ¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Î²ñ¾ì³°¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿