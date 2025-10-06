ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤ÏÆ±Ç¯2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢É÷´Ö¶µ´±¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂè205´üÀ¸ÅÌ¥­¥ã¥¹¥È¡¢ÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¸ÅÌÌò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢Ãö¼íÁóÌï¤é±Ç²è¡Ø¶µ¾ì