¢§4Ãå¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡ÊÀîÅÄ¡Ë¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÊÖ¤·ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï´¥¤¤¤¿ÇÏ¾ì¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£¢§5Ãå¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¡Ê¾¾»³¡Ë½é¤á¤Æ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É³°ÏÈ¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¢§6Ãå¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¡ÊÆ£²¬¡ËÄ¾Àþ¤·¤Ö¤È¤¯¿­¤Ó¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¢§7Ãå¥ô¥§¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¾¾¼ã¡ËÀÚ¤ì¤ëÇÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¾è