¡Ö½©µ¨¹â¹»Ìîµå¹­ÅçÂç²ñ¡¦½à·è¾¡¡¢¿òÆÁ£µ¡Ý£´¹­Åç¾¦¡×¡Ê£µÆü¡¢Äá²¬°ì¿Íµ­Ç°µå¾ì¡Ë½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿òÆÁ¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹½½²ó¤Ë¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¹­Åç¾¦¤òÇË¤ê¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é·à¤Ë¡¢»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£¿òÆÁ¤¬·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¶¯Å¨¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼ç¾­¤Î¿·Â¼ÎÜÀ»Êá¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©