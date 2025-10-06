¡Ú¶¥ÁöÃæ»ß¡Û¢¦12R¡Ä¥»¥ì¥Ã¥½¥Ç¥¢¥â¡¼¥ë¡ÊÄ¾Àþ¤Ç³°Â¦¤ÎÇÏ¤ËÀÜ¿¨¤·µ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¡Ë¡Ú²áÂÕ¶â¡Û¢¦12R¡ÄÀî¿Ü10Ëü±ß¡ÊÄ¾Àþ¤Ç½½Ê¬¤Ê´Ö³Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÀè¹ÔÇÏ¤òÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦11R¡Ä¾¾¼ã¡Ê¥à¥Á¤Î»ÈÍÑË¡¡Ë¡¢ÀîÅÄ¡ÊÄ¾Àþ³°¼Ð¹Ô¡Ë