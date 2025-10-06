ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¡¢6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÈ÷¤¨¡¢Áª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤È¤â¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤òÁ°¤Ë¼ÂÀï¤Î¾ì¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Öµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤à¡×¤ÈÂÙÁ³¡£Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤Ë¤¹¤ë¡£±«¤ËÂÇ¤¿