ºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬11Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¹­ÅçÀï¡ÊÅ·Ê¡¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£¤·¤«¤·¡¢8·î18Æü¤Ë²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï2·³Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2·³Îý½¬»î¹ç¡ÊSGLÆôºê¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ2²ó¤ò´°Á´Åêµå¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç