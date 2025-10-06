¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ²óÉü¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬¾¯Ç¯»þÂå¡¢Î¾¿Æ¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¡£ÁÄÊì¤Î»à¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ»ñÎÁ´ÛÄó¶¡¡ËÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ»ñÎÁ´Û¤Ï¡¢²óÉü¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬ÎÅÍÜ½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢Î¾¿Æ¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ13ÄÌ¤ò¸ø³«¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ­¤Ï1948Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø6Ç¯¤ÇÎÅÍÜ½ê¤ËÆþ½ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢²¬»³¸©¤ÎÎÅÍÜ½êÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤Æ¤¤