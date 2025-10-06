¡ã¥Ë¥Ã¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥³¥à¡¿·ÝÇ½ÈÖµ­¼Ô¥³¥é¥à¡ä¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£20Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤êº£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¡£79ºÐ¤Î½÷À­¡¦¥â¡¼¥É¤È19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ï¥í¥ë¥É¤Ë¤è¤ë60ºÐº¹ÃË½÷¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥í¥ë¥ÉÌò¤Ï²áµî¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¤é¤¬±é¤¸·Ñ¤¤¤Ç¤­¤¿Ìò¡£º£²ó¤ÏTravis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê30¡Ë¤¬6ÂåÌÜ¥Ï¥í¥ë¥É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¸æÇ¯92ºÐ¡£¹õÌø¤Ï100ºÐ¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³