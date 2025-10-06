ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images ¡ã2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡ä ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ ¥Õ¥£¥êー¥º¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥°¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º