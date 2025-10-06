¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5ÆüÊ¼¸Ë¸©¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿Ä¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤¬Éü³è¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤Ï¥ß¥»¥¹½éV¡£Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿16Ç¯Âç²ñ¤ÎÀã¿«¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯