¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï£µÆü¡¢ÅÞÌò°÷¡¦³ÕÎ½¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤ËËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï½ÅÍ×³ÕÎ½¤Ë½¢¤±¤ëÊý¸þ¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï£·Æü¤Ë¤âÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï£µÆüÍ¼¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ê£¸£µ¡Ë¤ÈÌó£±»þ´Ö¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ