¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ÊÁ°ÊÔ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×1·î1Æü¤è¤êNetflixÇÛ¿®¡¿¸åÊÔ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè205´üÀ¸ÅÌ¥­¥ã¥¹¥È¤â°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ö¶µ¾ì¡×º´Æ£¾¡Íø¡¦Ãö¼íÁóÌï¤é¿·¥­¥ã¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼²ò¶Ø¢¡±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡×Âè205´üÀ¸ÅÌ¥­¥ã¥¹¥È²ò¶ØÁ°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è